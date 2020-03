Ob diese Frisur wirklich alltagstauglich ist? Kylie Jenner (22) ist dafür bekannt, mit ihrer Mähne zu experimentieren und auffallende Looks zu tragen. Ob ein ziemlich kurzer Bob, lange pinke Haare oder eine sinnlich gewellte Lockenpracht – die Kardashian-Jenner-Schönheit probiert einfach alles aus. Jetzt hat sich die Unternehmerin wieder neu in Szene gesetzt und das mit enormen Maßen: Kylie präsentiert sich im Netz mit einem meterlangen Zopf!

Via Instagram teilte die 22-Jährige den extremen Look mit ihren Fans. Im Urlaub mit Freunden ließ sie sich Extensions einsetzen, die ihr einen geflochtenen Pferdeschwanz in Extralänge zauberten. Diesen setzte die Unternehmerin auf einigen Schnappschüssen an einem Pool gekonnt in Szene und ließ den Zopf lässig auf den Boden hängen. Ihre Community zeigte sich von dieser Frisur etwas irritiert – manche Fans sahen nämlich zunächst eine Schlange auf den Bildern.

Erst kürzlich verzauberte Kylie ihre Supporter mit einer ganz anderen Frisur. Die Make-up-Mogulin veröffentlichte ein Insta-Pic von sich, dass sie mit einer haselnussbraunen Wallemähne zeigt. "Eine neue Stimmung!", betitelte das Style-Chamäleon ihren Netz-Beitrag.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, TV-Star

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Februar 2020



