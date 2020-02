Kylie Jenner (22) kann es einfach nicht lassen! Neben ihren Mörder-Kurven und ihrem millionenschweren Kosmetik-Imperium ist die junge Unternehmerin auch für ihre ständig wechselnden Looks bekannt. In regelmäßigen Abständen wechselt die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin ihre Frisuren. Vor Kurzem gefiel sie sich nach einem Friseur-Besuch aber gar nicht, denn ihre Haare waren ihr zu kurz. Kein Wunder, dass Kylie wieder eine Veränderung gewagt hat! Sie trägt ihre Haare nun rückenlang in einem weichen Haselnussbraun.

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 22-Jährige am Samstagmorgen einen Schnappschuss, auf dem ihre neue Frisur zu erkennen ist. Statt wie zuvor noch kinnlang und schwarz, glänzt ihre Mähne nun in einem hellen Braun und lockt sich bis zum Po. Die Aufnahme betitelte Kylie mit: "Eine neue Stimmung!" Ihre Fans waren von der Verwandlung begeistert: "Diese Farbe ist der Wahnsinn!", kommentierte ein Bewunderer unter dem Beitrag.

Kylies Followern dürfte jedoch auch klar sein, dass es sich bei den Locken um eine Perücke handelt. Die Mama der kleinen Stormi Webster (2) hatte in einem Interview einmal erklärt, des Öfteren auf künstliche Haarteile zurückzugreifen – und zwar, weil ihre eigenen Zotteln durch zu viel Färben und Styling kaputt seien.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Dezember 2019

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Januar 2020

