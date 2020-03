Wow, Rebel Wilson (40)! Hat die Schauspielerin etwa noch mehr abgenommen? In den vergangenen Monaten stand die Blondine für den Film "Cats" von Tom Hopper (35) vor der Kamera – dabei verlangten die Dreharbeiten ihr körperlich einiges ab: Die Australierin verlor an vier Tagen ganze vier Kilo Gewicht. Doch das scheinen nicht die einzigen Pfunde zu sein, die bei Rebel gepurzelt sind: Jetzt zeigte sie sich in einem hautengen Outfit!

Ihren 40. Geburtstag feierte Rebel am vergangenen Wochenende bei einem Skiausflug mit Freunden – und präsentierte im Zuge dessen ihren beeindruckenden Gewichtsverlust auf Instagram: Das Foto zeigt sie in einem hautengen, schwarzen Schneeanzug, wie sie neben einer Freundin posiert. Dabei springt ihre sichtlich erschlankte Figur sofort ins Auge. "Wir bringen etwas Hitze in den Schnee", schrieb Rebel zu der Aufnahme.

Die Pitch Perfect-Darstellerin ist nicht der einzige Hollywood-Star, der aktuell im Abnehm-Wahn ist. Erst kürzlich hatte Olly Murs (35) seine Fans mit einer Body-Transformation überrascht. Der Sänger speckte dank strenger Disziplin und viel Sport sechs Kilo ab. Er veröffentlichte einen Vorher-Nachher-Vergleich im Netz: Auf dem einen Bild ist sein aktueller Six-Pack zu sehen, auf dem anderen hat Olly noch eine etwas fülligere Figur.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson 2020

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Instagram / ollymurs Vorher-Nachher-Schnappschuss von Olly Murs



