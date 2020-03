Alexander Klaws (36) ist im Papa-Glück! Der DSDS-Gewinner von 2003 ist zum zweiten Mal Vater geworden. Im Oktober hatte er die freudige Botschaft mit seinen Fans geteilt: Er und seine Ehefrau Nadja Scheiwiller (34) werden erneut Eltern, ihr Sohn bekommt ein Geschwisterchen. Vor wenigen Wochen verriet der Sänger schließlich, dass es erneut ein Junge wird. Nun hat der kleine Mann das Licht der Welt erblickt und Alex ist megastolz!

Auf Instagram veröffentlichte der Musicaldarsteller ein Schwarzweiß-Bild mit den Händen der jetzt vierköpfigen Familie. Mit der Aufnahme verkündete er aber nicht nur die Geburt seines zweiten Kindes, sondern plauderte auch sofort seinen Namen aus: "Willkommen, Flynn! Worte können nicht beschreiben, wie glücklich wir sind. Ich kann dir nicht versprechen, all deine Probleme zu lösen. Aber ich verspreche dir, dass du sie nicht alleine bewältigen musst!" Dazu setzte er die Hashtags #love #family #welcomeflynn und #lennyisteingrosserbruder.

Nun haben Alex und Nadja also zwei Wirbelwinde um sich und vom Papa-Sein bekomme der Sänger nie genug, wie er 2018 in einem Interview betonte: "Wenn man in die Kinderaugen schaut und dann ein süßes 'Papa' rauskommt, dann vergisst man die Müdigkeit und alles, was einen plagt."

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Alexander Klaws und seine Frau Nadja Scheiwiller

Instagram / alexanderklaws83 Alexander Klaws, mit seiner Frau und ihren gemeinsamen Kindern

Actionpress/ Hein Hartmann / Future Image Alexander Klaws im Juni 2019

