Im Februar 2017 gaben Alexander Klaws (35) und seine Liebste Nadja Scheiwiller (33) die Geburt ihres Sohnes bekannt. Mit weiteren Details zum neuen Familienmitglied hielt sich das Paar zunächst zurück – lediglich der Name des Sprösslings war dem Sänger im Interview mit Promiflash im Herbst vergangenen Jahres herausgerutscht. Seither gewährten er und seine Partnerin kaum Einblicke in ihr Familienleben mit Lenny. Jetzt äußert sich der Musical-Darsteller so ungeschminkt wie nie über sein Leben als Papa!

Bei der Premiere zum "Flashdance"-Musical in Hamburg trifft Promiflash auf einen strahlenden Alex. Er habe noch nie über einen derart langen Zeitraum so wenig geschlafen und sei trotzdem fit gewesen. "Wenn man in die Kinderaugen schaut und dann ein süßes 'Papa' rauskommt, dann vergisst man die Müdigkeit und alles, was einen plagt", gibt der erste DSDS-Sieger aller Zeiten begeistert aus dem Leben mit seinem Sohnemann preis.

"Ich bin, glaube ich, so krass verliebt gerade in Nadja und in meinen Kleinen, es ist eine tolle Phase", kann der ehemalige Tarzan-Darsteller sein Glück kaum fassen. Mit seiner Liebsten Nadja bildet Alex ein eingespieltes Team! Ihr Beziehungsgeheimnis: "Wir unterstützen uns gegenseitig, um einfach füreinander da zu sein."

Instagram / alexanderklaws83 Alexander Klaws, Musicaldarsteller

Anzeige

Public Address / action press Nadja Scheiwiller und Alexander Klaws

Anzeige

THÜRINGEN PRESS Alexander Klaws im Musical "Tarzan"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de