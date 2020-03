Das ist doch mal ein Liebesbeweis à la Hollywood! Zu ihrem 23. Geburtstag bekam Camila Cabello (23) ein Geschenk der Extraklasse. Da sie aktuell mit den Dreharbeiten zu einem Remake des klassischen Märchens Cinderella beschäftigt ist und sich deshalb in England aufhält, flog ihr Freund Shawn Mendes (21) kurzerhand von Toronto zu ihr. Allerdings kam er nicht mit leeren Händen: Camilas Prinz organisierte für sie extra eine Überraschungsparty.

Doch das wohl beste Geschenk des Abends dürfte der "Treat You Better"-Interpret selbst gewesen sein. Er war extra von Kanada nach London gereist, um seiner Liebsten persönlich gratulieren zu können. Laut E! News hatte er die Feierlichkeiten unter dem Motto "Aschenputtel" geplant. In dem 2021 erscheinenden Film spielt die Kubanerin die Hauptrolle. Neben einer Eisskulptur in Glasschuh-Form bekam sie auch einen speziellen Geburtstagskuchen überreicht: Die Schoko-Torte war in Form der Kürbiskutsche gehalten, die die Disney-Prinzessin in dem Film besitzt.

Der einzige Geburtstagswunsch, den die "Señorita"-Interpretin selbst äußerte, glich dem einer waschechten Royal. Sie wünschte sich eine Spende für die Organisation "Save the Children". "Es würde mir die Welt bedeuten, wenn ihr in Erwägung ziehen würdet, dieses Projekt zu unterstützen", schrieb die Sängerin auf ihrem Instagram-Kanal.

Instagram / fra_fee Fra Fee, Camila Cabello und Shawn Mendes in London im März 2020

Instagram / fra_fee Camila Cabello auf ihrer Geburtstagsparty im März 2020

Instagram / fra_fee Camila Cabello in London im März 2020

