Er will nicht ins Detail gehen! Bereits seit einigen Wochen brodelt wegen Shawn Mendes (21) und Camila Cabello (22) die Gerüchteküche: Die beiden Musiker wurden immer wieder turtelnd und verliebt in der Öffentlichkeit gesehen. Während sich die Sängerin schon zu einem süßen Netz-Gruß zum Geburtstag für ihren Liebsten hinreißen ließ, hält sich der Hottie ganz gentlemanlike zurück. Auf seine mutmaßliche Freundin angesprochen blockte Shawn jetzt ab!

“Du hast gesagt, du warst noch nie verliebt. Hat sich das in letzter Zeit geändert?”, wollte ein Fan laut Us Weekly bei einer Fragerunde während eines Soundchecks vor Shawns Konzerten wissen. “Ich möchte ehrlich sagen, dass ich mit euch über dieses Zeug sprechen möchte, aber ich bin nicht allein in dieser Beziehung”, erklärte der Sänger daraufhin. Es sei noch “eine andere Person involviert” und daher könne er die Dinge, die er fühle, nicht sagen: “Es ist nicht nur meine Entscheidung, wisst ihr?” Ein Dementi klingt definitiv anders – es scheint, als würde es ernst zwischen Shawn und Camila werden!

Während Shawn bisher nicht öffentlich über seine Gefühle plaudern will, hielt Camila mit ihren anlässlich seines Geburtstags nicht hinterm Berg. “Happy Birthday an diesen besonderen Menschen. Ich liebe dich”, hatte sie zu einem gemeinsamen Instagram-Schnappschuss geschrieben.

YouTube / Shawn Mendes Shawn Mendes und Camila Cabello

Getty Images Camila Cabello und Shawn Mendes im Dezember 2015 in Florida

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello bei einer Veranstaltung 2015

