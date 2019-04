Sie erobert jetzt auch die Kinoleinwand! Seit ihrem Fifth Harmony-Ausstieg ist Camila Cabello (22) auch als Solokünstlerin nicht mehr aufzuhalten. Die Sängerin stürmte mit ihrem Ohrwurm “Havana” und dem dazugehörigen Debütalbum direkt auf die obersten Chartplätze – und das weltweit. Für ihre Fans gibt es nun gleich doppelten Grund zur Freude. Camila steht bald zum ersten Mal für einen Kinofilm vor der Kamera. Doch damit nicht genug: Sie übernimmt auch den musikalischen Part!

Wie The Hollywood Reporter von Insidern erfahren haben will, soll Camila die Hauptrolle in einer Neuauflage des Klassikers “Cinderella” ergattert haben und dafür auch “in die Musik für den Film eingebunden” werden. “Die Geschichte wird als moderne Neuverfilmung des traditionellen Märchens des verwaisten Mädchens mit einer bösen Stiefmutter beschrieben, mit einer musikalischen Neigung, die im guten Maße eingebracht wird”, verriet eine Quelle. Wann genau der Prinzessinnenstreifen allerdings in die Kinos kommt, steht bisher noch nicht fest. Laut des Onlineportals wird Kay Cannon, die das Drehbuch für alle drei Pitch Perfect-Filme geschrieben hat, die Regie übernehmen.

Ganz neu wäre das Setleben für Camila keinesfalls. Erste Erfahrungen vor der Kamera konnte die 22-Jährige bereits bei den Dreharbeiten für die TV-Serie “The Golden Sun” sammeln, wie Mirror berichtet. Dort soll die Musikerin allerdings nicht lange zu sehen gewesen sein – sie sei bisher nur in zwei Folgen aufgetreten.

Getty Images Sängerin Camila Cabello bei den MTV Video Music Awards 2018 in New York City

Getty Images Camila Cabello

Theo Wargo / Getty Images Camila Cabello in den SiriusXM Studios in New York

