Nie wieder neue Songs von Britney Spears (38)? Die Sängerin macht zurzeit vor allem durch ihr turbulentes Privatleben von sich reden. Musikalisch ist es um die einstige Pop-Prinzessin in den vergangenen Jahren allerdings ziemlich ruhig geworden. Immer wieder gibt es Gerüchte, sie könnte ihre Karriere sogar komplett an den Nagel hängen. Davon ist offenbar auch ihr jüngster Sohn Jayden (13) überzeugt: Er behauptete jetzt, dass Britney vielleicht nie wieder Musik macht!

Auf Instagram Live stellte der 13-Jährige sich jetzt in seinem Kinderzimmer den Fragen seiner Follower. Dabei kam die Sprache natürlich auch auf seine berühmte Mama. Auf die Frage, wann es neue Songs von der "Toxic"-Interpretin geben wird, erklärte er: "Tatsächlich habe ich noch nie gesehen, dass sie viel Musik macht. Ich weiß es nicht. Einmal habe ich sie gefragt: ’Mom, was ist mit deiner Musik?' und sie meinte 'Ich weiß nicht, Schatz. Ich glaube, ich werde es vielleicht einfach aufgeben.'" Damit würde die 38-Jährige nicht nur ihre vielen Fans schockieren. Auch Jayden zeigte kein Verständnis für ein mögliches Musik-Aus seiner Mutter: "Ich meinte dann 'Wie bitte? Was sagst du da? Weißt du, wie viel Geld du mit dem Zeug machen kannst?'"

In seiner Insta-Fragerunde ging es aber nicht allein um Britney. Jayden sprach auch über seinen Vater Kevin Federline (41) und kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus: "Ich habe den besten Dad aller Zeiten. Mein Dad ist buchstäblich Jesus."

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihren Söhnen Sean Preston und Jayden

Getty Images Britney Spears mit ihren Söhnen Jayden und Sean Preston, 2013

Getty Images Kevin Federline in Brisbane, 2009



