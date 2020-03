Hat Herzogin Kate (38) hier eine etwas zu altmodische Fashion-Reise in die Vergangenheit gewagt? Derzeit befindet sich die 38-Jährige zusammen mit ihrem Gatten Prinz William (37) in Dublin und hat dort einen vollen Terminkalender. Bei verschiedenen Events und unter anderem einem Treffen mit dem Präsidenten Michael D. Higgins trug sie bisher vor allem die Farbe Grün. Am Mittwoch zeigte sich die dreifache Mutter schließlich in einem pinken Vintage-Kleid von Oscar De La Renta – und wirkte damit womöglich etwas aus der Zeit gefallen.

Die Midi-Designer-Robe mit schwarzen Punkten suchte sich Kate Mitte der Woche für einen Empfang im Zentrum der irischen Hauptstadt aus. Zu dem Dress, das am hochgeschlossenen Kragen mit Rüschen besetzt ist, kombinierte sie schlichte schwarze Pumps und war damit in jedem Fall wieder einmal ein besonderer Hingucker. Das Achtziger-Flair, den das Piece nicht zuletzt durch die Punkte ausstrahlte, erinnerte laut dem Hello-Magazin aber auch an ein Outfit ihrer 1997 verstorbenen Schwiegermutter Prinzessin Diana (✝36). Ganz ohne Hintergedanken schien sie demnach ihren Style vielleicht nicht ausgewählt zu haben.

Bei dem Kleid handelte es sich bereits um das zweite Fashion-Statement von Kate am Mittwoch. Zuvor trug sie zum wiederholten Mal einen schlichten weißen Mantel – und machte damit ihrem Ruf als Recycling-Herzogin alle Ehre. Während ihrer nur dreitägigen Irland-Reise wartet sie also mit reichlich modischer Abwechslung auf. Was haltet ihr von dem aktuellen Look: Wirkt er etwas altbacken oder trifft die Britin damit genau ins Schwarze? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate in Dublin im März 2020

ANNA ZIEMINSKI/AFP/Getty Images Nelson Mandela und Prinzessin Diana, 1997

Getty Images Herzogin Kate in Dublin im März 2020



