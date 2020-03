Für ihren umwerfenden Auftritt griff Herzogin Kate (38) tief in die Tasche! Die dreifache Mutter befindet sich aktuell mit ihrem Ehemann Prinz William (37) in Irland. Bei einem offiziellen Empfang beim Präsidenten hatte die royale Beauty in einem hellgrünen Kleid mit einem farblich passenden Mantel begeistert. Und auch bei einem weiteren Termin setzte sie auf die Farbe der Hoffnung – und trug damit gleichzeitig auch ein ordentliches Sümmchen auf ihrer Haut!

Am Dienstag trafen Kate und William auf den britischen Botschafter in Dublin. Zu diesem Anlass hatte die 38-Jährige zu einem glitzernden, smaragdgrünen Kleid gegriffen, das auf Höhe ihrer Waden endete. Das Dress ist von The Vampire's Wife und kostet umgerechnet rund 1.800 Euro. Zu dem Look hatte sie schwarze High Heels, eine goldene Clutch und passende Statement-Ohrringe kombiniert.

Dass es für Kate allerdings nicht immer das teuerste Designer-Stück sein muss, hatte sie im Januar bewiesen: Für ein Event war sie in einen Hahnentritt-Look der Modekette Zara geschlüpft. Im Sale hatte der Style gerade einmal 18 Euro gekostet!

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William 2020 in Irland

Getty Images Herzogin Kate 2020 in Irland

MEGA Prinz William und Herzogin Meghan in Bradford



