Herzogin Kate (38) gilt als Stil-Ikone, die für den perfekten Auftritt nicht immer in teure Designerstücke schlüpft. Die dreifache Mutter ist auch dafür bekannt, sich gerne in preiswerter Garderobe zu zeigen. Wenn Kate ein Teil richtig gut gefällt, zieht sie es mehr als nur einmal an. Am Dienstag präsentierte sie sich in einem Mantel, den sie schon lange vor ihrer Hochzeit mit Prinz William (37) im Jahr 2011 besessen hatte.

Kate und William befinden sich aktuell auf einer Irland-Reise. An ihrem zweiten Tag besuchten sie Jigsaw, eine Jugend-Wohltätigkeitsorganisation für psychische Gesundheit. Um den frischen Temperaturen in Dublin zu trotzen, hatte sich die 38-Jährige einen cremefarbenen Reiss-Mantel mit schmeichelhafter Midi-Länge und schwarzen Knöpfen übergeworfen. Laut Hello Magazine sei sie bereits 2007 bei der Geburtstagsfeier von Williams Cousin Peter Phillips (42) in diesem Kleidungsstück aufgetaucht.

In der Einrichtung legte Kate den Mantel ab und brachte ein All-Black-Outfit zum Vorschein. Eine enge Hose hatte sie mit einer gepunkteten Bluse und Stiefeletten kombiniert. Bei ihren vorherigen Terminen in Irland hatte sie ein grünes Kleid angehabt.

Prinz William und Herzogin Kate

Herzogin Kate und Prinz William in Dublin

Herzogin Kate in Dublin, März 2020



