Auf diesen Auftritt haben die Fans gewartet! Seitdem bekannt ist, dass sich Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) zukünftig zurückziehen wollen, waren gemeinsame öffentliche Auftritte Mangelware. Beide reisten nach den Megxit-Schlagzeilen in ihre neue Heimat Kanada, um dort nach dem ganzen Wirbel der vergangenen Wochen etwas zur Ruhe zu kommen. Jetzt sind sie zurück in England – und besuchten zusammen sogar ein Event.

Es ist ihr erster offizieller Auftritt nach dem Megxit – und die Schlagzeilen der letzten Zeit scheinen an dem Paar einfach vorbeigegangen zu sein. Bestens gelaunt erschienen sie Hand in Hand bei den Endeavour Fund Awards in London und strahlten trotz strömendem Regen um die Wette. Wie es sich für einen Gentleman gehört, hielt Harry für seine Frau den Schirm, damit ihre schicken Looks auch ja nicht nass wurden.

In puncto Outfits waren die zwei definitiv ein absoluter Hingucker. Farblich zu seiner Gattin abgestimmt, trug der Royal einen eleganten blauen Anzug mit passender Krawatte. Meghan entschied sich für ein schickes leuchtend blaues Etuikleid und kam aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Endeavour Fund Awards

Getty Images Herzogin Meghan in London, März 2020



