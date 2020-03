Sie ist wieder da! Herzogin Meghan (38) hat zum ersten Mal seit dem Royal-Rücktritt wieder britischen Boden unter den Füßen. Für ihren letzten Auftritt als offizielles Mitglied der Königsfamilie flog sie extra von ihrem Zufluchtsort Kanada ein. Der Grund: Sie soll gemeinsam mit Prinz Harry (35) bei den Endeavour-Fond Awards in London Preise an verwundete Soldaten verleihen. Es ist der letzte Pflichttermin, bevor beide ihre royalen Ämter niederlegen werden.

Dieser finale Auftritt des Herzogspaares wird aber nicht das einzige Event bleiben, auf dem sie in dieser Woche erscheinen werden. Wie FOX News berichtet, werden die Sussexes am Wochenende auch beim Mountbatten-Musikfestival in der Royal Albert Hall anwesend sein. Dort erfüllen sie aber keine Aufgaben für das Königshaus, sondern sind lediglich zu Gast. Auf dem Konzert wird der ehemalige Suits-Star auch zum ersten Mal wieder auf ihre königliche Verwandtschaft treffen. Darunter die Queen (93) höchstpersönlich, sowie Prinz Charles (71), Herzogin Camilla (72), Prinz William (37) und auch Herzogin Kate (38).

Am vergangenen Wochenende soll sich der rothaarige Windsor-Spross schon mit seiner Familie auseinandergesetzt haben. Vier Stunden lang habe alleine das Gespräch mit seiner Großmutter, der Königin gedauert. Laut der britischen The Sun soll Ihre Majestät bei dieser Gelegenheit deutlich gemacht haben: Sie würde ihn und seine Frau jederzeit wieder zurücknehmen.

Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchen die Nottingham Academy im November 2017

Herzogin Kate und Herzogin Meghan im März 2019

Die Queen und ihr Enkel Prinz Harry



