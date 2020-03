Unvergessen! Der Tod von Luke Perry (✝52) jährte sich am Mittwoch zum ersten Mal. Der Schauspieler starb am 4. März 2019 vollkommen unerwartet an einem Schlaganfall. Familie, Freunde, Kollegen und Fans waren zutiefst erschüttert. Seine letzten Auftritte als Schauspieler hatte er im Kinofilm "Once Upon a Time... in Hollywood" und in der Serie Riverdale. Jetzt haben seine Serien-Kollegen von Beverly Hills, 90210 und die "Riverdale"-Darsteller dem Verstorbenen rührende Worte via Social Media gewidmet.

Als Herzensbrecher Dylan McKay in der Kultserie Beverly Hills, 90210 wird Luke allen in Erinnerung bleiben. "Schwer zu glauben, dass es nun ein Jahr her ist, dass wir Luke verloren haben. Obwohl die Zeit alle Wunden heilt, hält der Schmerz des Verlustes für immer an. Ich vermisse dich so sehr, mein Freund. #RIPLuke", schreibt Co-Star Ian Ziering (55) unter ein Foto der beiden aus jüngeren Jahren auf Instagram. Die Darsteller der Netflix-Serie "Riverdale" hinterlassen dem Schauspieler ebenfalls rührende Worte und machen deutlich, wie sehr sie den Charismatiker vermissen. "Es vergeht kein Tag, an dem du mir nicht fehlst", schreibt Madeleine Petsch in ihrer Insta-Story und teilt dabei einen süßen Schnappschuss von ihr und Luke auf einem früheren Event. Und auch Molly Ringwald (56) offenbarte, es nicht glauben zu können, diese wundervolle Seele verloren zu haben.

Im Januar diesen Jahres hatte Lili Reinhart (23) ihren Fans via Twitter mitgeteilt: "Mir ist Luke letzte Nacht im Traum erschienen." Dabei habe sie ihren Kollegen umarmt und ihm erzählt, wie sehr sie ihn vermisse. Die 23-Jährige ist sich sicher, dass dieser Traum eine bestimmte Bedeutung hatte: Lukes Geist habe sie besucht, um ihr mitzuteilen, dass er "auf der anderen Seite strahlend lächelt" und es ihm gut gehe.

Instagram / carolpotter90210 Luke Perry in seiner Zeit als Schauspieler bei Beverly Hills 90210

Getty Images KJ Apa, Madelaine Petsch und Luke Perry, "Riverdale"-Darsteller

Instagram / mollyringwald Luke Perry in seiner Zeit als Schauspieler bei Beverly Hills 90210



