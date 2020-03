Tja, mit dieser Entscheidung hatte wohl wirklich niemand gerechnet. Gestern sorgte Rosenkavalier Sebastian Preuss (29) für die Überraschung schlechthin. Im großen Finale von Der Bachelor entschied er sich tatsächlich gegen beide Frauen und verließ das Format – wer hätte es gedacht – als Junggeselle. Für Finalistin Diana Kaloev ein kleiner Schock, wie sie nun in einem ehrlichen Post im Netz verrät.

"Das ganze Abenteuer Bachelor war eine unfassbar aufregende, intensive und vor allem schöne Zeit! Dass diese Reise für mich so endet, habe ich nicht erwartet und ich finde es sehr schade", beginnt die Single-Lady ihren Beitrag auf ihrem Instagram-Profil. Trotzdem glaube sie fest daran, dass alles aus einem gewissen Grund passiert und hinter der Entscheidung keine böse Absicht steckt. "Deshalb blicke ich glücklich nach vorne und bin wirklich unfassbar dankbar für alles, was ich gesehen, erlebt und gelernt habe. Ganz besonders dankbar bin ich für all die lieben Menschen, die ich kennenlernen durfte", hält Diana weiter fest.

Mittlerweile scheint die Studentin den Schock also einigermaßen verdaut zu haben, denn wie sie beim großen Wiedersehen Moderatorin Frauke Ludowig (56) verriet, sei für sie die Abfuhr aus dem Nichts gekommen: "Ich habe gedacht, dass ich diese Rose bekomme, ich habe es mir sehr gewünscht, deshalb war es traurig, das jetzt noch mal zu sehen."

Anzeige

Instagram / dianakaloev Diana Kaloev, Bachelor-Kandidatin 2020

Anzeige

TVNOW Sebastian Preuss und Diana Kaleov

Anzeige

TVNOW Sebastian Preuss und Diana Kaloev



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de