Auf diesen Auftritt haben alle Royal-Fans gewartet! Seit Mittwoch ist Herzogin Meghan (38) wieder zurück in Großbritannien. Am heutigen Abend absolvierten die ehemalige Suits-Darstellerin und Gatte Prinz Harry (35) ihren ersten offiziellen Auftritt nach dem Megxit bei den Endeavour-Fond Awards in London. Dabei wurde vor allem die Herzogin wieder genauestens unter die Lupe genommen: Total am Strahlen und schlanker denn je stellte sich Meghan den Fotografen!

Erst vor wenigen Stunden trafen die beiden bei strömenden Regen im Mansion House der britischen Hauptstadt ein. Mit einem breiten Lächeln im Gesicht lief die 38-Jährige eingehakt mit ihrem Ehemann an der Presse vorbei. Fans dürfte bei den aktuellen Aufnahmen der Veranstaltung vor allem Meghans Look ins Auge gefallen sein: Die einstige Schauspielerin trug ein hautenges Etui-Kleid und setzte damit ihre Kurven besonders gut in Szene.

Auch bei ihrem Make-up hielt sie sich dieses Mal nicht zurück. So betonte die Mama von Archie Harrison ihre Lippen mit einem beerenfarbenen Ton und unterstrich ihre Augen mit einem dezenten Smokey-Eye-Look. Wie findet ihr Meghans Outfit- und Make-up-Wahl zu diesem Event? Stimmt in der Umfrage ab.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in London 2020

Getty Images Herzogin Meghan im März 2020

Getty Images Herzogin Meghan in London 2020



