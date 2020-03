Wie dieses Treffen wohl ablaufen wird? Die Beziehung von Herzogin Meghan (38) und Herzogin Kate (38) wird immer wieder öffentlich diskutiert. Zuletzt behauptete Samantha Markle sogar, dass ihre Halbschwester Meghan eifersüchtig auf ihre Schwägerin sei. Royal-Fans können sich nun bald selbst ein Bild davon machen, wie die Stimmung aktuell zwischen den beiden Frauen ist. Denn in wenigen Tagen steht das erste Aufeinandertreffen der Herzoginnen seit Monaten an.

Wie unter anderem das Hello Magazine berichtet, werden sowohl Kate als auch Meghan am 9. März im Rahmen des Commonwealth Day an einem Gottesdienst in der Londoner Westminster Abbey teilnehmen. Traditionell ist das gesamte britische Königshaus bei den Feierlichkeiten anwesend. Demnach werden Meghan und Kate wie auch in den Vorjahren gemeinsam mit ihren Ehemännern Prinz Harry (35) und Prinz William (37) in der Kirche einlaufen.

Royal-Supporter sollten sich das Datum aber nicht nur wegen des Aufeinandertreffens beider Paare nach langer Zeit vormerken. Es wird außerdem Meghan und Harrys letzter Auftritt als hochrangige Mitglieder der britischen Königsfamilie sein, ehe sie Ende März endgültig zurücktreten.

London News Pictures via ZUMA / ActionPress Herzogin Kate und Herzogin Meghan in Wimbledon

Getty Images Die Britische Royal-Familie am Commonwealth Day 2019 in London

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

