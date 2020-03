Na, hört Sylvie Meis (41) etwa schon die Hochzeitsglocken läuten? Ende Oktober machte die TV-Moderatorin die Verlobung mit dem Künstler Niclas Castello offiziell. Die beiden betonten, dass sie nicht lang fackeln und schon in wenigen Monaten vor den Traualtar treten wollen. Wann genau, ist nicht bekannt. Aber so verliebt, wie die beiden jetzt durch Beverly Hills schlenderten, kann es wohl nicht mehr lange dauern.

Verschiedene Paparazzi-Fotos zeigen die Dessous-Designerin und ihren Zukünftigen bei einer romantischen Date-Night. Hand in Hand verließen sie ein italienisches Restaurant – und besonders die Braut in spe legte einen echten Wow-Auftritt hin. In einem kurzen, glänzenden Jumpsuit und schwarzen Pumps machte sie nämlich eine verdammt gute Figur. Doch der eigentliche Hingucker war ihr strahlendes Lächeln.

Viele Details sind bisher nicht über Sylvies und Niclas' großen Tag bekannt. Die gebürtige Niederländerin verriet nur, dass sie im Ausland feiern wollen – und zwar eher in kleinem Rahmen. "Es wird keinen großen Showbiz-Zirkus geben", betonte sie im Gespräch mit Gala.

Anzeige

TheRealSPW / MEGA Sylvie Meis und ihr Verlobter Niclas Castello

Anzeige

TheRealSPW / MEGA Sylvie Meis im März 2020

Anzeige

Backgrid / ActionPress Niclas Castello und Sylvie Meis



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de