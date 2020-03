Ilka Bessin (48) ist mit sich selbst im Reinen! Die Komikerin war lange Zeit nur als Comedian-Figur Cindy aus Marzahn (48) mit Rundungen bekannt. Seit einiger Zeit tritt sie aber ausschließlich als sie selbst auf – so auch in der aktuellen Let's Dance-Staffel. Und dort gewinnt sie momentan die Sympathien der Zuschauer mit ihrer offenen, authentischen und lustigen Art. Dass Ilka sich überhaupt nicht verstecken muss, konnte sie aber nicht immer so wahrnehmen. Jetzt verriet sie, wie es ihr gelang, zur selbstbewussten und selbstsicheren Frau heranzuwachsen.

Im Interview mit Gala sprach die Blondine offen darüber, dass sie schon öfters in ihrem Leben ungefragt Diät-Tipps entgegennehmen musste – obwohl sie nicht danach gefragt hatte. Sie selbst wolle gar nichts an sich ändern: "Ich bin einfach eine kräftig gebaute Frau, ich bin sehr groß, 1,84 Meter, ich habe Schuhgröße 43", erläuterte sie. Nicht zuletzt durch den Tod ihres Vaters habe sie mit der Zeit erkannt, dass es Wichtigeres gibt als ein perfektes Äußeres. "Irgendwann stehst du vor dem Spiegel und sagst: Ich bin echt ein wertvoller Mensch. Es hat lange gedauert, bis ich an den Punkt kam, an dem ich gesagt habe: 'Ich bin eine schöne Frau'", erinnerte sie sich weiter.

Ihr wahres Ich will Ilka nun auch den Zuschauern der Tanzschow präsentieren. Die Teilnahme sei schon immer ihr Traum gewesen – nur eben nicht als Kunstfigur Cindy: "Das wäre nur eine Lustig-Nummer geworden. Zu Songs wie 'Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann' zu tanzen, passt nicht zu mir", machte die 48-Jährige deutlich.

Getty Images Erich Klann und Ilka Bessin bei "Let's Dance"

Getty Images Ilka Bessin, TV-Persönlichkeit

Getty Images Ilka Bessin im Februar 2020



