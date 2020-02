Oliver Pocher (42) muss sich warm anziehen – jetzt kommt Ilka Bessin (48)! In der vergangenen Staffel von Let's Dance war der Pocher die ultimative Spaßkanone der Show. Tänzerisch gehörte er nicht zu den Top-Favoriten, doch mit seinen Witzen und Blödeleien tanzte er sich in die Herzen der Zuschauer. In der aktuellen Staffel der Tanzshow ist der Comedian nicht dabei – trotzdem müssen die "Let's Dance"-Fans auch dieses Jahr nicht auf Spaß verzichten: Denn bereits in der Auftaktfolge feuerte Ilka ein wahres Gag-Feuerwerk ab!

Den ersten Witz lieferte Ilka direkt nach ihrem Gruppentanz mit Sabrina Setlur (46), Erich Klann (32) und Andrzej Cibis (32). "Tango gleich als ersten Tanz bei uns. Sexy Lady, da hat nur noch die brennende Tonne gefehlt", kommentierte die schlagfertige Blondine die Darbietung – damit hatte sie die Lacher direkt auf ihrer Seite. Und es hörte nicht auf: Die 48-Jährige riss immer wieder kleine Witzchen, sodass die Jury vor lauter Lachen kaum dazu kam, ihre Bewertungen abzugeben. "Wir hatten Spaß. Dass wir nicht perfekt sind, wissen wir. Wir haben es überlebt", lautete Inkas erstes Fazit.

Sie kann aber nicht nur Witze machen, auch auf dem Parkett schlug sie sich ganz gut. "Ich glaube, das war ganz okay und deswegen freue ich mich auf die nächste Woche", urteilte der strenge Chef-Juror Joachim Llambi (55). Am Ende gab es insgesamt 15 Punkte für die Komikerin.

Getty Images Oliver Pocher bei "Let's Dance"

Anzeige

Actionpress/ Thomas Burg Ilka Bessin bei "Zahltag – Ein Koffer voller Chancen"

Anzeige

Getty Images Ilka Bessin, TV-Persönlichkeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de