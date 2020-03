Wieder mal ein süßes Update von Maren Wolf (27)! Seit Dezember weiß es ihre Community: Nach mehreren Versuchen erwarten die Influencerin und ihr Mann Tobias Wolf ihr erstes Kind. Seit der Verkündung lässt die 27-Jährige ihre Fans regelmäßig an ihren Familien-Neuigkeiten teilhaben. Aktuell ist sie im fünften Monat ihrer Schwangerschaft angelangt und zum Wochenwechsel wartete eine Überraschung auf die werdende Mutter!

In ihrer Instagram-Story lässt Maren ihre Follower an ihrem Glück teilhaben: "Ich glaube, ich habe heute zum ersten Mal Krümelchen gespürt", freut sich die YouTuberin. Schon vor den Bewegungen des ungeborenen Kindes hat sie betont, ihren Babybauch und jeden neuen Zentimeter abgöttisch zu lieben.

Die frohe Botschaft kommt kurz nach weniger erfreulichen Schlagzeilen der Webvideo-Produzentin: Maren bekam neulich eine Infusion! "Keine Sorge, dem Baby geht es gut, nur ich bin gerade nicht so fit. Wird danach aber besser sein", schrieb sie zu der Aufnahme von sich am Tropf. Wünscht ihr euch mehr Baby-Updates von Maren? Stimmt ab in unserer Umfrage!

Instagram / marenwolf/ Maren Wolfs Baby-Update

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf im Februar 2020

Instagram / marenwolf Maren Wolf am Tropf



