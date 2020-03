Diese Frau hat allen die Show gestohlen! Der Sonntagabend hatte es in sich: Nach wochenlangen Sticheleien duellierten sich Michael Wendler (47) und Oliver Pocher (42) live im TV. Unterstützt wurden die beiden dabei von ihren Partnerinnen Laura (19) und Amira, die bei einigen Spielen bedeutende Rollen hatten. Dabei hat die Pocher-Dame gezeigt, was sie drauf hat – und damit die Herzen der Zuschauer im Sturm erobert.

Obwohl es am Samstagabend um die beiden Streithähne gehen sollte, war der eigentliche Star des Abends Amira – Pochers Ehefrau! Die Netz-Gemeinschaft hat entschieden, dass die brünette Beauty das Highlight des Abends war. Bei Twitter hinterließen ihre Fans Kommentare wie "Die Gewinnerin des Abends ist defintiv Amira!" und weitere User bezeichneten sie als "Highlight" des Abends und als "sehr symphatisch". Auch ihr Ehemann zeigt sich stolz darüber und teilte diesen Kommentar via Instagram: "Und so fühlt sich die COOLSTE FRAU des gestrigen Abends HEUTE, nach ihrer ersten Liveshow". .

Die Make-up-Artistin ist mittlerweile für ihren Humor und ihr lebendiges Lachen bekannt – obwohl ihre Kindheit und Jugend alles andere als leicht war. Sie wuchs damals ohne Vater auf und wurde sogar wegen ihrem damaligen Verhalten in eine Hilfseinrichtung für Jugendliche gesteckt. Nun scheinen bessere Zeiten für die frisch gebackene Mama angebrochen zu sein und sie hat allen Grund, mit Oli herzhaft zu lachen.

