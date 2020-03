Bei Bibi Claßen (27) geht es langsam richtig rund! Die Influencerin und ihr Mann Julian (26) erwarten aktuell ihr zweites Kind. Mittlerweile ist die Mutter eines einjährigen Sohnes bereits in der 37. Schwangerschaftswoche angelangt und muss sich kurz vor der Geburt so viel wie möglich schonen. Höchste Zeit also, dass die Zweifach-Mama in spe eine Kliniktasche für die Ankunft ihres vierten Familienmitglieds parat hat!

In ihrem neuen Video auf YouTube gewährt Bibi ihren Abonnenten mal wieder einen Einblick in ihren Alltag. Diesmal zeigt die 27-Jährige, welche Dinge für sie unverzichtbar sind, wenn der Fall der Fälle eintritt. "Und zwar ist es mir oder uns wichtig, dass die Kleine ab dem ersten Tag quasi ihre eigenen Sachen trägt. [...] Deswegen habe ich einige Outfits mitgenommen", erklärt die Webvideo-Produzentin. Außerdem befinden sich in ihrer Krankenhaustasche ein Schnuller, ein Schlafsack und Spucktücher, die Papa Julian höchstpersönlich ausgewählt hat.

Auch an Utensilien für sich selbst haben die Eltern gedacht und neben einem Stillkissen für Bibi Handtücher, Kulturtaschen, Stilleinlagen und bequeme Klamotten in den Koffer gepackt. Für das Paar besonders wichtig: "Was wir auch mitnehmen werden, ist eine Box, denn wir werden durch das Nabelschnurblut versuchen, Stammzellen entnehmen zu lassen." Das taten die zwei schon bei ihrem Erstgeborenen Lio (1).

YouTube / BibisBeautyPalace Bibi Claßen, YouTuberin

Instagram / julienco_ Julian Claßen, Influencer

YouTube / BibisBeautyPalace Bibi Claßen während ihrer zweiten Schwangerschaft



