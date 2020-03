Endlich plaudert diese Bald-Mama mal aus dem Nähkästchen! Seit Anfang des Jahres ist bekannt, dass die Musikerin Grimes (31) ihr erstes Kind erwartet. Mit dem Tesla-Chef Elon Musk (48) ist die Kanadierin seit Frühjahr 2018 zusammen – und vielen Fans war bereits klar, dass er der Vater ist. Nun bestätigte die werdende Mutter die Vaterschaft auch offiziell. Und nebenbei teilte sie ihre ehrlichen Gedanken zum Thema Schwangerschaft mit!

Aktuell ziert Grimes das Cover des Magazins Rolling Stones – in der dazugehörigen Story sprach sie so offen wie nie zuvor über ihr Privatleben. Die Entscheidung, ein Baby zu bekommen, sei ihr nicht leicht gefallen. "Für ein Mädchen bedeutet das, seinen Körper und seine Freiheit zu opfern. Es ist ein ziemlich verrücktes Opfer und nur die Hälfte der Bevölkerung muss es tun", erklärte die Songwriterin die Gründe für ihre Zweifel. "Es war wirklich tiefgreifend für mich, als ich mich entschied, es zu tun, tatsächlich ungeschützten Sex zu haben."

Schließlich habe sie ihr ganzes Leben lang darauf geachtet, eine Schwangerschaft zu vermeiden. Was steckt ihrem Meinungsumschwung? Grimes Auserwählter Elon! "Ich liebe meinen Freund einfach wirklich sehr. Also dachte ich: 'Weißt du was, klar.'" Mittlerweile ist Claire Elise Boucher, wie die Sängerin mit bürgerlichem Namen heißt, fast im achten Monat. Der Vater ihres Babys hat bereits fünf Kinder aus einer früheren Beziehung.

Getty Images Grimes bei der "Captain Marvel"-Premiere 2019

Getty Images Grimes bei den The Game Awards 2019

Getty Images Elon Musk und Grimes bei der Met-Gala 2018



