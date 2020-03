Ist Bianca (18) überhaupt noch bei Germany's next Topmodel dabei? Am Donnerstag flimmerte bereits die sechste Folge von Heidi Klums (46) Castingshow über die Fernsehbildschirme. Nach dem Shoot-Out traten 18 Kandidatinnen beim Entscheidungs-Walk an, um die Modelmama noch einmal von sich zu überzeugen. Doch eine fehlte: Bianca. Das lag aber nicht daran, dass auch sie ausgeschieden ist! Sie fiel krankheitsbedingt aus.

"Der Grund, warum ich nicht beim Walk dabei gewesen bin, war, dass ich einen Magen-Darm-Virus hatte und deshalb flach gelegen habe", erklärte die schöne Kandidatin in ihrer Instagram-Story. Das sei in der Episode nicht thematisiert worden. "Weil ich eh kaum gezeigt werde und das wahrscheinlich auch nicht so vielen aufgefallen ist", vermutete Bianca.

Aber sie hofft, dass sich das vielleicht in den nächsten Wochen noch ändern werde, denn: Trotz ihres Ausfalls bei der Elimination ist sie noch immer im Rennen. "Ich war beim Shooting auf jeden Fall anwesend und habe ein schönes Bild bekommen. Das hat die Jacky mir dann mitgebracht", freute sie sich.

