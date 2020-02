Diese Look-Veränderung war wohl nichts für die Ewigkeit! Es war wieder so weit: In der Germany's next Topmodel-Folge vom Donnerstag stand das große Umstyling an. Und das sorgt zumeist für reichlich Drama und viele, viele Tränen. Besonders krass traf es in diesem Jahr unter anderem auch Kandidatin Bianca Own (18). Die musste ihre lange, hellbraune Mähne gegen einen dunklen, schulterlangen Fransenschnitt eintauschen. Doch so richtig zufrieden ist sie damit nicht: Das Nachwuchs-Model verriet jetzt, dass es die neue Frisur möglichst schnell wieder loswerden will!

In ihrer Instagram-Story gab Bianca ihren Fans ein Update zum aktuellen Haarstand nach ihrer Zeit bei der Castingshow. Darauf ist direkt zu erkennen: Der seitliche Pony musste bereits von ihrer Stirn weichen: "Ich mag Haare im Gesicht nicht so gerne. An sich finde ich, Pony steht mir eigentlich, aber diesen fransigen Look mag ich einfach nicht", stellte sie klar. Allgemein sage ihr die wild durchgestufte Haarpracht so gar nicht zu: "Dadurch sehen meine Längen halt auch megadünn aus." Ihr haariger Plan für die Zukunft: "Ich lasse die Haare jetzt, glaube ich, einfach rauswachsen!"

Während des Umstylings in der Folge wirkte Bianca aber eigentlich recht gefasst. Ohne Widerworte ließ sie die Stylisten ihr Werk vollenden. Doch warum hatte sie nicht bereits zum Zeitpunkt der Veränderung Einspruch eingelegt? "Meine Haare waren vorher bis zum Bauchnabel – aber ich habe es in Kauf genommen, ich wollte nicht wegen des Umstylings rumheulen oder nach Hause gehen, ich habe es halt mit mir machen lassen", erklärte die 18-Jährige.

Instagram / bianca.gntm2020.official Bianca Own im Februar 2020

Anzeige

Splash News Bianca, Larissa, Johanna und Lijana am Set von GNTM 2020

Anzeige

Instagram / bianca.gntm2020.official Bianca, GNTM-Kandidatin 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de