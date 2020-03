Georgina Fleur (29) will es an ihrem großen Tag richtig krachen lassen! Im vergangenen Jahr gab die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin ihre Verlobung bekannt, doch den Glücklichen hielt sie streng aus der Öffentlichkeit heraus. Am Valentinstag sorgte das It-Girl bei seinen Fans dann aber für Verwirrung, indem es erklärte, wieder Single zu sein. Doch alles halb so wild – momentan ist Georgina wieder mit ihrem Zukünftigen zusammen und die zwei wollen sich nach wie vor das Jawort geben. Nun erfuhr Promiflash von einem Insider, wie die Hochzeit aussehen soll.

Der Vertraute der Reality-Darstellerin erzählte im Promiflash-Interview von Georginas Heiratsplänen. "Es wird wohl eine riesige Hochzeit werden", erklärte die Quelle. Die Trauung und anschließende Feier solle in einer großen Villa mit insgesamt 16 Schlafzimmern stattfinden. Dort hätten dann Freunde und Bekannte die Möglichkeit, zu übernachten. Wo genau die Vermählung vollzogen wird, ist derweil noch nicht sicher. In der näheren Auswahl stehen Ibiza, Sardinien sowie die türkische Stadt Bodrum.

Auch das genaue Hochzeitsdatum steht noch nicht fest, allerdings soll die Hochzeit im Sommer zwischen Juli und August stattfinden. Bei einer Sache ist sich Georgina hingegen schon sicher: Ihrem Hochzeitskleid. Die Robe will sie von einem französischen Designer maßgeschneidert anfertigen lassen.

Georgina Fleur mit ihrem Verlobten

Georgina Fleur, Reality-TV-Star

Georgina Fleur, Reality-Star

