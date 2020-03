Michael Wendler (47) ist auf Erfolgskurs! Am Donnerstagabend verkündete der Schlagerstar stolz, einen Plattendeal bei Universal Music unterzeichnet zu haben. Der Ballermann-Sänger gab außerdem bekannt, noch in diesem Jahr ein Studioalbum herausbringen zu wollen – für seine treuen Fans ein absolutes Highlight. Doch werden auf der Platte neben Pop-Schlager auch Gangster-Rap-Töne erklingen? Der Wendler will ein Duett mit Sido (39) rausbringen!

Nachdem der 47-Jährige auf Instagram seinen Vertragsabschluss öffentlich gemacht hatte, meldete sich kurze Zeit später der Rapper in den Kommentaren: "Bruder, herzlich willkommen in der Universal-Familie. Endlich können wir zusammen die Weltherrschaft an uns reißen!" Der "Schlechtes Vorbild"-Interpret bot Michael zudem an, einen Kollegen vorbeizuschicken, falls er Interesse an einem Rap-Part habe. Michas Antwort kam prompt: "Bruder, dankeschön. Du bist jederzeit eingeladen, dich einzubringen!"

Eine Zusammenarbeit von Michael und Sido wäre jedoch nicht das einzige Highlight auf dem Album: Der Wendler hatte ebenfalls verraten, mehrere Duette mit seiner Freundin Laura Müller (19) aufnehmen zu wollen. Auf was würdet ihr euch mehr freuen? Stimmt unten ab.

ActionPress Michael Wendler, Oktober 2019

ActionPress Sido im Mai 2019

lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, 2019



