Heiße Flirt-Gerüchte um Sebastian Preuss (29) und Janine Pink (32)! Am Mittwoch fand das große Der Bachelor-Finale statt. Erstmals in der Geschichte der Kuppelshow behielt ein Junggeselle die letzte Rose jedoch für sich. Denn Basti entschied sich gegen beide Finalistinnen – sowohl gegen Wioleta Psiuk als auch gegen Diana Kaloev. Die Lust am Verlieben scheint dem Kickboxer aber nicht vergangen zu sein: Er soll jetzt ein Auge auf Ex-Köln 50667-Star Janine geworfen haben!

"Wir haben über Instagram geschrieben", verriet die Leipzigerin höchstpersönlich im Gespräch mit RTL und offenbarte auch, wer den ersten Schritt gemacht hat: "Ich hatte, glaube ich, auf seine Story reagiert und danach kam eine Nachricht von ihm. Und danach haben wir hin- und hergeschrieben." Allerdings nichts "Schweinisches" – es sei lediglich eine normale Unterhaltung gewesen, betonte die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin.

Trotzdem scheint Basti mächtig Eindruck bei Janin hinterlassen zu haben: "Ich muss sagen, er ist wirklich ein attraktiver Typ." Bahnt sich da etwa eine Turtelei an? Die Beauty nahm potenziellen Liebes-Spekulationen direkt den Wind aus den Segeln. Denn der 29-Jährige sei der 32-Jährigen ein bisschen zu jung.

Anzeige

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, Reality-TV-Star

Anzeige

ActionPress Sebastian Preuss im Juli 2018 in Eichenried, Bayern

Anzeige

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, Reality-Darstellerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de