Dass Janine Pink (32) eine kleine Naschkatze ist, ist spätestens seit ihrer Teilnahme an Promi Big Brother bekannt. Ihr größtes Laster: Schokolade! Ihre Container-Freundin Ginger Costello scherzte sogar, die Köln 50667-Darstellerin eines Tages bei The Biggest Loser anmelden zu müssen. Aber Pustekuchen! Janine bekam rechtzeitig die Kurve und trainierte in den vergangenen Wochen hart für ihren sexy Body. Mit Promiflash hat sie nun darüber gesprochen, warum sie sich in letzter Zeit so ins Zeug legte.

Hierfür gab es einen ganz besonderen Anlass: Janine ziert die April-Ausgabe des Herrenmagazins Playboy. "Ich habe vor dem Shooting auch wirklich viel trainiert und musste mich teilweise echt ein bisschen quälen", gab sie im Interview mit Promiflash zu. Und das intensive Training hat sich bezahlt gemacht, denn das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen – oder gibt es womöglich etwas daran auszusetzen? "Sich selbst auf dem Cover zu sehen, ist schon komisch. Für den Playboy zu shooten war lange ein großer Traum von mir und dieser Traum ist jetzt in Erfüllung gegangen [...]. Klar gibt es Sachen, mit denen man nicht immer ganz zufrieden ist, aber jetzt bin ich einfach nur froh, dass das Ergebnis da ist", zog sie Bilanz.

Nackt zu posieren war für Janine offenbar gar kein Problem. Im Gegenteil: Die Crew vor Ort habe ihr durchweg ein gutes und sicheres Gefühl gegeben. "Zum Glück konnte ich dem Team da voll und ganz vertrauen und musste meine persönlichen Grenzen nicht überschreiten."

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, Reality-Darstellerin

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, 2019

Instagram / janinepinkofficial "Promi Big Brother"-Siegerin Janine Pink



