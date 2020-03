Laura Müller (19) muss nach wie fiese Bemerkung einstecken – wie kommt sie damit klar? Durch ihre aktuelle Let's Dance-Teilnahme steht die Beziehung der 19-Jährigen zu dem 28 Jahre älteren Schlagerstar Michael Wendler (47) wieder im absoluten Fokus der Öffentlichkeit. Regelmäßig muss sie deshalb Sticheleien über sich ergehen lassen: Viele davon erreichen die Influencerin via Social-Media, doch auch "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi (55) und Moderator Daniel Hartwich (41) leisten sich einen Seitenhieb nach dem anderen. Wird Lauras Performance in dem Tanz-Contest von den Sprüchen beeinflusst?

Promiflash traf das Playboy-Model im Anschluss an die vergangene Show am Rande des Parketts – und hat mal bei ihr nachgehakt, ob sie die Äußerungen über sich und den Wendler während ihrer Auftritte ausblenden kann. "Auf jeden Fall", stellte Laura klar und betonte: "Ich bin hier, um meinen Tanz mit Christian zu performen, und ich kann mit Kritik gut umgehen und auch mit der von Herrn Llambi." Klingt ganz so, als lasse die 19-Jährige sich nicht so leicht unterkriegen!

Eben diese Message steckte auch hinter ihrem Tanz am Freitagabend: Den Wiener Walzer zu "You Don't Own Me" widmete Laura nämlich ausgerechnet ihren Hatern! "Das heißt so viel wie 'Keiner besitzt mich‘ und die Idee soll sein, dass du dich befreist und dein eigenes Leben lebst, egal was die anderen sagen", wie ihr Profi-Partner Christian Polanc (41) während der Show erklärte.

TVNOW / Stefan Gregorowius Laura Müller und Christian Polanc bei "Let's Dance"

TVNOW / Stefan Gregorowius Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance" 2020

Getty Images Laura Müller und Christian Polanc bei "Let's Dance"



