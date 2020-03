Konnte Laura Müller (19) dieses Mal überzeugen? Die Influencerin gehört zu den diesjährigen Let's Dance-Kandidaten. Doch sie hatte in der vergangenen Woche keinen einfachen Start: Juror Joachim Llambi (55) hatte sie nach ihrer Performance mit Christian Polanc (41) heftig kritisiert – daraufhin waren bei ihr sogar die Tränen gekullert. Nun ging es auf dem Parkett in eine neue Runde: War ihr Wiener Walzer wieder ein Flop?

Nicht wirklich! "Ich glaube, du hast etwas verstanden. Und zwar Spaß, beim Tanzen zu haben, frei zu sein. Du hast auf den Ausdruck geachtet. In deinem Gesicht hast du mir die Emotionen gegeben", gab zuerst Jorge Gonzalez (52) sein Urteil ab. Auch Motsi Mabuse (38) fand ihre Leistung viel besser als beim letzten Mal – und was sagt ihr größter Kritiker Joachim? "Das war deutlich mehr Progression drin, mehr Bewegung, auch wenn die Fußarbeit komplett falsch war", notierte er die Verbesserung der Teilnehmerin. Am Ende vergab die Jury insgesamt 20 Punkte – sechs Punkte mehr als bei ihrem ersten Tanz!

Vor ihrem Auftritt hatte Laura aber offensichtlich auch ganz schön mit ihrem Lampenfieber zu kämpfen gehabt, wie Promiflash live im Studio beobachten konnte. Immer wieder hatte sie sich in den Haaren herumgefummelt und die Kameras bewusst vermieden. Wie fandet ihr den Tanz? Stimmt ab!

Getty Images Laura Müller und Christian Polanc in der ersten "Let's Dance"-Liveshow, Februar 2020

Thomas Burg / ActionPress Laura Müller bei "Let's Dance"

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance" 2020



