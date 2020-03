Die Angst um das Coronavirus breitet sich immer weiter aus. Weltweit sind aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr bereits etliche Großveranstaltungen abgesagt worden. Auch einige Bands und Sänger, wie beispielsweise Green Day und Avril Lavigne (35), mussten Konzerte und sogar ganze Tourneen absagen, da das Ausbreitungsrisiko zu hoch sei. Jetzt trifft es auch die Musikerin Ciara (34): Die schwangere Künstlerin lässt einen geplanten Auftritt ausfallen.

Am 19. März sollte Ciara für eine Wohltätigkeitsorganisation in Texas auftreten – dieses Konzert findet allerdings nicht statt. "Mit der anhaltenden Verbreitung des Coronavirus in den USA haben mir meine Ärzte geraten, Reisen und Großveranstaltungen zu meiden", erklärte sie gegenüber The Hollywood Reporter. Sie sei enttäuscht, dass sie die geplante Show in Fort Hood nicht absolvieren könne. Ciara wurde nämlich dort geboren und wäre gerne in ihre Heimatstadt zurückgekehrt.

Auch Musik-Kollege Justin Bieber (26) bleibt vor der Angst um den Krankheitserreger nicht geschützt. Ab 14. Mai bis Ende September hatte der Ehemann von Hailey Bieber (23) eine Tour in insgesamt 45 Mega-Locations geplant – doch dazu wird es nicht kommen. Die Konzerte wurden wegen des Virus in kleinere Hallen verlegt.

