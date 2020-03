Diese zwei haben direkt doppelten Grund zur Freude! 2018 sorgte Tayisiya Morderger (23) bei Bauer sucht Frau für den Extra-Unterhaltungswert. Damals buhlte sie um das Herz von Bauer Matthias. Besuch bekam das einstige Paar damals noch während der Hofwoche von Tayas Zwillingsschwester Yana. Die Blondinen sind ein Herz und eine Seele und konnten mit ihrer gleichen, leicht kindlichen Art schnell die Zuschauersympathien für sich gewinnen und gehören längst zu den Kultgesichtern der Sendung. Jetzt feierten die süßen Schwestern doch glatt schon ihren 23. Geburtstag!

Auf Instagram verzauberte Taya ihre Follower nun mit einem niedlichen Schnappschuss zu ihrem und Yanas Ehrentag. Dazu gab es reichlich liebe Worte zu der engen Bindung zwischen dem Duo: "Heute kennen wir uns genau 23 Jahre und neun Monate", begann sie ihr Posting, das sich schnell an eine Liebeserklärung an ihre Schwester herausstellte. "Heute ist unser Tag und du bist mein schönstes Geburtstagsgeschenk, das ich je bekommen habe. Jeder Tag ist wunderschön mit dir. Wir haben in unseren 23 Jahren schon soo viele schöne Momente erlebt, wo wir sooo glücklich waren", schwärmte sie weiter. Tayisiya könne sich ein Leben ohne ihre Yana nicht mehr vorstellen.

Jemand der Taya aktuell ähnlich glücklich machen dürfte, ist ihr neuer Freund. Erst kürzlich veröffentlichte sie ein neues Pärchenfoto und widmete ihrem Herzbuben rührende Worte. Tatsächlich hätten sich die beiden aber nie kennengelernt, wenn nicht Yana gewesen wäre. Deren Lebensgefährte vermittelte der Beauty eine männliche Kinobegleitung – ihren jetzigen Partner: "Ich wollte unbedingt den Film 'Joker' gucken und alle meine Freunde hatten den schon gesehen", erinnerte sich die Westfälin im Promiflash-Interview.

Matthias und Tayisiya bei "Bauer sucht Frau"

Yana und Tayisiya Morderger im März 2020

Tayisiya Morderger und ihr Freund



