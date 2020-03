Dieser Body kann sich sehen lassen! Kendall Jenner (24) gehört aktuell zu den erfolgreichsten Models überhaupt – und das wundert kaum, denn die Brünette hat einen wahren Traumkörper vorzuweisen. Den setzt die Schwester von Kylie Jenner (22) im Moment auch zu gerne in Szene. Erst vor wenigen Tagen präsentierte sie sich ihren Followern auf ihrem Social-Media-Account im XXS-Bikini. Nun setzt Kendall noch einen obendrauf: Sie legte eine heiße Booty-Show an den Tag!

Mit diesen Aufnahmen dürfte die 24-Jährige für reichlich Schnappatmung gesorgt haben. In ihrer Instagram-Story posierte sie in einem roten, knappen Bikini und sexy Cowboy-Stiefeln. Dabei bedeckt vor allem das Höschen nur das Allernötigste. Stolz hält Kendall ihre heiße Kehrseite in die Kamera, wedelt mit dem einen Arm in der Luft herum. Anschließend gab es für ihre Zuschauer ihre langen Beine plus Boots noch mal in Nahaufnahme von vorne zu Bestaunen.

Doch nicht nur Kendall setzte auf eine scharfe Bademoden-Show. Auch Schwester Kylie versorgte die Fans mit so einigen freizügigen Fotos. Die Mama von Stormi Webster (2) postete allerhand Bilder von sich in einem beigefarbenen Bade-Zweiteiler – fuhr sich darauf durch die lange Mähne oder besprühte ihren bekannten Kurven mit Sonnenschutz-Spray.

Anzeige

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner im März 2020

Anzeige

Instagram / kendalljenner Kendall Jenners Beine

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de