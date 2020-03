Janni (29) und Peer Kusmagk (44) sind erneut auf großer Tour – und ihre Kinder Emil-Ocean (2) und Yoko begleiten sie! Vor wenigen Tagen haben sich die Powereltern auf den Weg nach Costa Rica gemacht. Wann das Paar samt Nachwuchs zurückkommt, ist bisher ungewiss. Fakt ist: Erst einmal genießt das Quartett seine Reise und freut sich auf die ausgelassene Familienzeit. Doch genau die gestaltet sich nicht immer ganz leicht, wie Janni jetzt in einem Post offen und ehrlich zugibt.

Ihr Umfeld reagiere oftmals sehr unterschiedlich, beteuerte die Ex-Profisurferin auf Instagram. Während all der Höhen und Tiefen auf solch einem Trip mit zwei kleinen Kindern würden sich Bewunderung, Anerkennung und Neid miteinander vermischen. "Aber auch so ein 'Gott sei Dank, muss ich das nicht machen'-Blick" werde ihr immer wieder entgegengebracht. "Und es gab sie, die Momente, in denen wir dachten, ist es den Stress wirklich wert?"

Jannis eindeutige Antwort: Absolut! Schon Landeanflug im Sonnenaufgang und beim Blick auf die Vulkan- sowie Dschungellandschaft Südamerikas habe ihr Herz bereits höhergeschlagen. "Und dann nach ein paar Stunden im Auto zum ersten Mal das Meer sahen, wussten wir: Ja, es war die richtige Entscheidung."

Instagram / jannihonscheid Familie Kusmagk am Strand von Costa Rica, März 2020

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk mit ihren Kindern Yoko und Emil-Ocean, März 2020

Instagram / janniundpeer Peer Kusmagk mit seinem Sohn Emil-Ocean, Februar 2020



