Endlich plaudert Jasmin Tawil (37) aus dem Nähkästchen! Vergangenes Jahr hatte die Ex-Frau von Adel Tawil (41) jede Menge Aufsehen erregt: Galt die Ex-GZSZ-Darstellerin fast ein Jahr lang als verschollen, meldete sie sich urplötzlich mit einem mehr als überraschenden Instagram-Posting zurück: Das Foto zeigte die Blondine mit einem Baby – während ihrer Funkstille hatte die TV-Bekanntheit klammheimlich ein Söhnchen zur Welt gebracht. Jetzt deckt Jasmin im Promiflash-Interview die Hintergründe ihres Rückzugs auf!

Bis jetzt stand für viele folgende Frage weiterhin im Raum: Weshalb tauchte die frischgebackene Mama über Monate ab? Gegenüber Promiflash hat Jasmin nun ihre Gründe dargelegt: "Bücher, Yoga, die viele Arbeit als Zimmermädchen... Da war keine Zeit mehr für Instagram. Mein Sohn Ocean war Priorität." Dass sie mittlerweile durchaus in der Lage ist, hier und da ein paar Beiträge hochzuladen, sei darauf zurückzuführen, dass ihr Söhnchen jetzt ruhiger ist. "Das ist er auch jetzt, doch jetzt ist er ausgereift und schläft gerade."

Mit ihrem nun wieder aktiven Instagram-Profil will die 37-Jährige anderen Eltern Einblicke in ihr Familienleben geben: "Reine Frauen-Motivation. Nee, Spaß! Für Männer auch", stellt Jasmin klar. Auf der Foto-Plattform wolle sie sich einfach so zeigen, wie sie ist – und wenn das andere inspiriere, sei es einfach ein Bonus!

Instagram / jasmintawil Ocean Malik und Jasmin Tawil kuscheln

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil im März 2020

Getty Images Jasmin Tawil und Maike von Bremen 2008



