Was für ein cooles Mutter-Tochter-Gespann! Kylie Jenner (22) wurde im zarten Alter von 20 Jahren das erste Mal Mama. Ihren älteren Schwestern steht sie in Sachen Mutter-Kompetenzen aber in nichts nach: Immer wieder zeigt die Make-up-Expertin, dass sie in ihrer Rolle als Mama voll und ganz aufgeht und verzaubert ihre Community mit süßen Updates vom Nachwuchs. Nun sorgte sie erneut für Schnappatmung bei den Followern: Sie präsentierte sich mit Tochter Stormi Webster (2) im stylishen Partner-Look!

Dieses Selfie begeistert die Fans des Kardashian-Jenner-Clans! Auf Instagram teilte Kylie direkt eine ganze Reihe von zuckersüßen Schnappschüssen von sich und ihrer kleinen Maus. Dabei liegt ihr Mädchen in den Armen der 22-Jährigen und strahlt putzmunter in die Kamera. Das Besondere an dieser Foto-Session? Mama und Nachwuchs tragen doch glatt das gleiche Outfit! In einem beigefarbenen Zweiteiler mit schwarz-grünen Aufdrucken posieren die zwei vor einem Ganzkörper-Spiegel. Passend dazu lautete die Bildunterschrift: "Mein Mini."

Es ist nicht das erste Mal, dass Stormi und Kylie im gleichen Look verzaubern. Kurz nach Kylies Met-Gala-Auftritt im vergangenen Jahr steckte auch Stormi in der extravaganten Abendrobe: Im Kleid mit lilafarbenen Plüsch-Ärmeln und einer Perücke im gleichen Farbton sorgte das Kind von Travis Scott (28) für einen wahren Netz-Hit!

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Stormi Webster im März 2020

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Tochter Stormi

Instagram / kyliejenner Stormi Webster, Oktober 2019



