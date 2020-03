Vanessa Hudgens (31) ist dafür bekannt, im Netz gern mal zu zeigen, was sie hat. Schon des Öfteren setzte die ehemalige High School Musical-Darstellerin in knappen Bikinis oder heißen Outfits ihre Kurven in Szene. Auch dieses Mal überrascht die Beauty ihre Fans mit einem äußerst lasziven Schnappschuss von sich – doch die Blicke ihrer Community dürften auf ein anderes Detail gelenkt werden: Vanessa zeigt ihren neusten Körperschmuck!

Via Instagram teilt die 31-Jährige ein Bild von ihrem frisch gestochenen Tattoo. Ihren Rippenbogen ziert jetzt ein nackter Engel, der sich verführerisch unter einem kleinen Stern rekelt. "Göttlich-weiblicher Engel – nicht ich, mein Tattoo. Aber ihr könnt mich so nennen, wenn ihr wollt", betitelt die Ex von Austin Butler (28) ihren Post. Ihre Supporter feiern ihr neues Body-Kunstwerk und ließen innerhalb von 24 Stunden bereits über zwei Millionen Likes da.

Erst vor wenigen Wochen hatte Vanessa ihre Follower mit einem anderen Beitrag um den Verstand gebracht. Nur mit schwarzer Unterwäsche bekleidet und in ziemlich cooler Pose hatte die Schauspielerin vor einer atemberaubenden Kulisse auf einer Terrasse posiert.

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens, Schauspielerin

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens, US-Schauspielerin und Musikerin

Getty Images Vanessa Hudgens im Februar 2020



