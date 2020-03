Dominic Harrison (28) fiebert schon der Rolle als Zweifach-Vater entgegen! Vor wenigen Wochen sorgten Sarah (28) und ihr Mann für den Knaller: Sie gaben bekannt, dass sie tatsächlich ihren zweiten gemeinsamen Nachwuchs erwarten! Erst kürzlich veröffentlichte die einstige Bachelor-Kandidatin ein erstes Ultraschall-Bild. Darauf war offenbar auch das Geschlecht des Babys zu erkennen, denn die Harrisons feiern nun auch ihre Gender-Party. Doch ob es ein Junge oder Mädchen wird – Dominic deutete jetzt an, keine Präferenz zu haben!

Auf Instagram veröffentlichte der Fitness-Profi nun ein Foto von sich und seiner Liebsten bei den Festlichkeiten. Vor einem Kranz aus Blumen und rosafarbenen und blauen Luftballons strahlt sich das Paar an – in ihren Händen halten sie jeweils XXL-Ballonschriftzüge. Domi hält das englische Wort für Junge "Boy" in den Händen, Sarah trägt die "Girl"-Variante. Doch einen bestimmten Geschlechts-Wunsch hat der werdende Papa offenbar nicht: "Egal was, Hauptsache Kind", betitelte er den niedlichen Schnappschuss.

Namenstechnisch ist das Traumpaar längst auf beide Fälle vorbereitet. In einem YouTube-Video teilten sie neulich sogar ihre Favoriten mit ihrer Community: Sollte es ein kleiner Sohnemann werden, seien Namen wie Derek, Caleb, Aden, Dylan, Liam oder Luis ganz oben auf der Top-Liste. Bei einem Mädchen stehen zum Beispiel Aria, Amy, Lana, Layla, Melody und Claire zur Auswahl.

Instagram / dominic.harrison.official Sarah und Dominic Harrison im Februar 2020

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrem Mann Dominic und ihrer Tochter Mia Rose, Januar 2020



