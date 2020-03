Sarah Harrison (28) würde die Vorfreude auf ihr Baby am liebsten mit der ganzen Welt teilen! Anfang Februar hatten die Influencerin und ihr Ehemann Dominic (28) überglücklich verkündet: Sie erwarten nach Töchterchen Mia Rose (2) ihr zweites Kind. In den vergangenen Wochen hielt die ehemalige Bachelor-Kandidatin ihre Fans stets mit regelmäßigen Schwangerschafts-News auf dem Laufenden. Jetzt veröffentlichte sie ein neues Ultraschallbild ihre Babys – und auf dem ist das kleine Wesen richtig gut zu erkennen!

Via Instagram gewährte die 28-Jährige ihrer Community am Freitag einen ganz besonderen Einblick: Stolz hält Sarah ein 3D-Ultraschallbild ihres Babys in die Kamera, im Hintergrund sind weitere Fotos zu sehen. Das Niedliche an der Detailaufnahme: Der kleine Schatz der Harrisons nuckelt bereits am Daumen! Zu dem Beitrag erklärte Sarah: "Wir hatten heute wieder einen Termin beim Frauenarzt – ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich immer darauf freue, unseren Krümel zu sehen und zu hören, dass alles passt!"

Mit den Ultraschall-Fotos weckte die Blondine die Neugierde ihrer Follower – in den Kommentaren sammelten sich sofort Fragen, ob Sarah und Domi bereits das Geschlecht ihres Babys wüssten. Die werdende Zweifach-Mama antwortete prompt: "Wir wollen es nicht wissen!", aber sie plane eine große Enthüllungs-Party.

Instagram / sarah.harrison.official Ultraschall-Aufnahme von Sarah Harrison

Bieber, Tamara / ActionPress Dominic und Sarah Harrison bei der GLOW, 2019

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin



