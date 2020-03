Sie sind schon fleißig am Suchen! Erst vor einigen Wochen gaben Sarah (28) und Dominic Harrison (28) ihrer Community eine wunderschöne Neuigkeit bekannt: Sie werden zum zweiten Mal Eltern. Mittlerweile befindet sich die YouTuberin schon im fünften Monat – das Geschlecht ihres Nachwuchses wissen die beiden allerdings noch nicht. Doch Team Harrison macht sich langsam aber sicher schon Gedanken um einen Namen: Das sind die Babynamen-Favoriten von Sarah und Domi!

In einem aktuellen YouTube-Video erzählen die beiden ihren Fans ihre absoluten Lieblingsnamen. Mithilfe einer App hat das Pärchen schon einige Vornamen gesammelt. "Der Name war bei Mia schon ganz oben bei mir und wenn wir noch mal ein Mädchen bekommen, dann finde ich Aria so schön – Aria Harrison", gibt die 28-Jährige preis. Domi findet den Namen nicht schlecht, gänzlich umhauen tut er ihn aber nicht: "Es muss ein Name sein, der perfekt passt – und das hatten wir ja bei Mia." In der engeren Auswahl für einen Mädchennamen stehen noch Amy, Lana, Kayla, Melodie und Claire.

Auch über einen Jungennamen macht sich das eingespielte Duo schon Gedanken. "Wenn Mia ein Junge geworden wäre, dann hätte sie Derek heißen sollen", erzählt Sarah den Fans. Doch auch Caleb, Aden, Dylan und Luis stehen bei den Harrisons ganz hoch im Kurs. Der Name Liam könnte es ebenfalls in die engere Auswahl schaffen. Ob ihr Kind einen Zweitnamen bekommt, ist derweil noch nicht geklärt – beide fänden es auf jeden Fall schön.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Mia Rose Harrison

Instagram / dominic.harrison.official Mia Rose und Dominic Harrison

Instagram / team.harrison.official Sarah, Mia Rose und Dominic Harrison

