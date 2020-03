Ehrliche Zeilen von Carmen Kroll! Die vergangenen Wochen waren alles andere als leicht für die beliebte Bloggerin. Sie hatte mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen – unter anderem eine Magenschleimhautentzündung hielt den Netz-Star auf Trab. In dieser Zeit stellte sich dann heraus, dass sie tatsächlich schwanger ist. Doch die Freude wurde kurzzeitig getrübt, denn Carmen hatte Angst um ihr ungeborenes Baby.

In ihrer Instagram-Story startet die Powerfrau vor wenigen Tagen eine Frage- und Antwortrunde, bei der sie auch ernste Töne anschlägt. Ein Fan will von der werdenden Mama wissen, ob sie während ihrer Schwangerschaft Blutungen hat. Eine war tatsächlich so stark, dass Carmen einen Arzt aufsuchen musste. "Daraufhin folgte ein Krankenhausaufenthalt, der es in sich hatte. Diese Zeit war unerträglich für uns, doch wie man sich nun denken kann: Alles ist gut gegangen, auch wenn wir in jenem Moment beide nicht mehr daran geglaubt haben", erinnert sich die gebürtige Düsseldorferin zurück.

Aber Carmen teilt auch schöne Infos mit ihrer Community und verrät unter anderem, wie sie es geschafft hat, die Schwangerschaft vor den Followern geheim zu halten. "Morgens habe ich nahezu einen flachen Bauch, also konnte ich die OOTDs mit geschlossener Hose abfilmen, ohne dass jemand den Braten riecht", bringt sie Licht ins Dunkel.

Instagram / carmushka Carmen Kroll alias Carmushka im Februar 2020

Instagram / carmushka Carmen Kroll mit ihrem Ehemann Niclas im März 2020

Instagram / carmushka Carmen Mercedes, Bloggerin



