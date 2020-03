Findet der Pocher-Wendler-Beef mit diesem Video nun endgültig seinen Höhepunkt? Schon seit mehreren Wochen nimmt Oliver Pocher (42) Schlagerstar Michael Wendler (47) immer wieder ziemlich auf die Schippe. Erst vergangenen Sonntag wollten die beiden ihr Kriegsbeil in einer gemeinsamen Show begraben – doch Oli kann es einfach nicht lassen: Der Komiker macht sich in einem womöglich finalen Clip wieder über den Wendler lustig!

Via Instagram teilt der 42-Jährige ein Musikvideo mit dem Titel "Laura & Wendler – Das Finale". Auf den Song "Jeanny" von Musik-Legende Falco (✝40) parodiert der Familienvater auf ziemlich dramatische aber witzige Weise die vergangenen Geschehnisse um den Wendler und seine Laura (19). In seinem vermutlich letzten Meisterwerk wirkt aber Oli nicht allein mit – neben Martin Klempnow (46) als "Nachrichtensprecher/Steuerfahnder und Regen", spielt auch seine Ehefrau Amira eine kleine Nebenrolle.

Von den Promis bekommt er für seine Glanzleistung viel Zuspruch. "Mega-Idee. Sehr kreativ und cool umgesetzt – und nicht unter der Gürtellinie", zieht Giulia Siegel (45) ihr Fazit. Auch Lilly Becker (43) ist bei dem Video aus dem Häuschen. "Oh meine Güte, diese Kreativität in dieser Arbeit, es ist wirklich gut. Hoffentlich nimmt es der Wendler mit Humor", schreibt sie. Und wie findet ihr Olis Parodie? Stimmt in der Umfrage ab.

Anzeige

Instagram / oliverpocher Amira und Oliver Pocher

Anzeige

Instagram / oliverpocher Martin Klempnow und Oliver Pocher im Musikclip "Laura & Wendler – Das Finale"

Anzeige

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher in "Laura & Wendler – Das Finale"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de