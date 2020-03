ER hat wohl die krasseste Verwandlung des Jahres hingelegt! Nachdem Eric Stehfest (30) Ende vergangenen Jahres Dancing on Ice gewonnen hatte, war es um den Schauspieler ziemlich ruhig geworden. Jetzt feierte er die langersehnte Premiere seines Films "9 Tage wach" und überraschte alle anwesenden Gäste mit einem neuen Erscheinungsbild: Eric und seine Frau Edith erschienen im komplett selben Look mit gleichen Tattoos!

Da muss man glatt zweimal hinschauen: Der 30-Jährige und seine Ehefrau posierten am Sonntagabend in einem ziemlich identischen Look und sorgten vor allem mit ihren neuen Tattoos für große Augen. Gegenüber Promiflash verriet der ehemalige GZSZ-Star den Hintergrund dieser Verwandlung. "Wir haben uns in der Selbstverwirklichung kreiert, meine Frau und ich. Das ist alles echt, wir beide haben das Gleiche", erzählte er stolz im Interview. All seine neuen Körper-Motive haben eine spezielle Bedeutung, die er aber nicht verraten will.

Einer, der auch bestätigen kann, dass die Bodykunst echt ist, ist Jannik Schümann. Im Film verkörpert der 28-Jährige Eric und stand somit dem gebürtigen Dresdner ziemlich nah. "Eric hat das in sechs Wochen gemacht, das ist absurd", erzählte er gegenüber Promiflash.

Anzeige

Splash News Eric Stehfest im Mai 2017

Anzeige

Wenzel, Georg/ ActionPress Eric Stehfest bei der "9 Tage wach"-Premiere

Anzeige

Wenzel, Georg/ ActionPress Jannik Schümann und Eric Stehfest im März 2020

Wie findet ihr es, dass Eric und seine Frau dieselben Tattoos haben? Ziemlich cool! Absolut verrückt! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de