Für diese Filmrolle veränderte Jannik Schümann radikal sein Aussehen! Im Drama "Dem Horizont so nah" verkörperte der Schauspieler bereits ein an HIV-positiv erkranktes Male-Model. Jetzt stellte er sich einer neuen Herausforderung: In der Verfilmung des autobiografischen Bestsellers "9 Tage wach" von Ex-GZSZ-Star Eric Stehfest (30) übernimmt der gebürtige Hamburger die Rolle eines ehemaligen Drogenabhängigen. Jetzt tauchten erste Bilder auf, die Jannik als Ex-Meth-Junkie zeigen!

Mit tiefen Augenringen, abrasierten Haaren, ernstem Blick, Schlagring und Zigarette in der Hand spaziert Jannik in seiner Rolle als Eric durch die Straßen. Für einen glaubhaften Auftritt als ehemaliger Drogensüchtiger nahm der 28-Jährige vor dem Dreh sogar mehrere Kilos ab. "Ich wollte mir selbst glauben können, dass ich ein Junkie in einer Rehaklinik bin", verriet Jannik gegenüber ProSieben. Nach einem Blick in den Spiegel erkannte er sich daraufhin selbst kaum wieder.

Der Blockbuster basiert auf einer wahren Begebenheit. Wie Presseportal berichtete, wird in dem Streifen der längste Rausch des in der Vergangenheit drogenabhängigen Autors Eric Stehfest verfilmt. Er hätte die Ekstase damals beinahe nicht überlebt: "Ich war abgemagert und habe es nicht hingekriegt zu weinen", erzählte Eric. Der Film läuft am 15. März um 20:15 Uhr auf ProSieben.

Anzeige

Getty Images Jannik Schümann im September 2019

Anzeige

Splash News Eric Stehfest im Mai 2017

Anzeige

ProSieben / Stephanie Kulbach Jannik Schümann in seiner Rolle als Eric in "9 Tage wach"

ProSieben / Stephanie Kulbach Jannik Schümann in seiner Rolle als Eric in "9 Tage wach"

ProSieben / Stephanie Kulbach Jannik Schümann in seiner Rolle als Eric in "9 Tage wach"

ProSieben / Stephanie Kulbach Jannik Schümann in seiner Rolle als Eric in "9 Tage wach"

ProSieben / Stephanie Kulbach Jannik Schümann in seiner Rolle als Eric in "9 Tage wach"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de