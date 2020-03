Das war ihr letzter offizieller Termin im Namen der Krone! Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) gaben vor wenigen Wochen bekannt, dass sie als arbeitende Royals zurücktreten und in Zukunft größtenteils in Amerika leben wollen. In der vergangenen Woche sind sie aber noch einmal für einige letzte königliche Termine nach Großbritannien zurückgekehrt. Heute hatten Harry und Meghan dann ihren allerletzten royalen Auftritt – und vor allem Meghan zeigte sich besonders gut gelaunt!

Anlässlich des Commonwealth Days besuchte die gesamte Königsfamilie am Montag eine Messe in der Westminster Abbey – angeblich soll die Queen (93) ihren Enkel und dessen Frau ausdrücklich zu diesem Event eingeladen haben. Anders als in den vergangenen Jahren betraten Harry und Meghan die Kirche dieses Mal allerdings nicht mit der Monarchin, sondern fuhren alleine vor. Das scheint Meghan aber nicht weiter zu stören. Ganz im Gegenteil. Sie strahlte auf dem Weg in die Westminster Abbey übers ganze Gesicht und wirkte sehr gelöst. Auch im Umgang mit der Queen hatte Meghan keine Berührungsängste und knickste mit einem breiten Grinsen vor der Monarchin nieder. Bei der anschließenden Zeremonie wirkte sie fröhlich und bei den Kirchenliedern wippte die 38-Jährige sogar gut gelaunt mit.

Nach der Messe schien Meghan es auch nicht eilig zu haben. Sie ließ sich besonders viel Zeit, um mit möglichst vielen Menschen sprechen zu können. Dabei pfiff sie sogar auf die royale Etikette und umarmte einige der Kirchenbesucher. Auch Harry war während seines letzten Royal-Einsatzes offenbar in bester Laune. Er strahlte seine Meghan immer wieder glücklich an und hielt ihre Hand.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan am Commonwealth Day 2020

Getty Images Herzogin Meghan am Commonwealth Day 2020

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan am Commonwealth Day 2020



