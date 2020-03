Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) gaben vor wenigen Augenblicken wieder ein perfektes Paar ab! Derzeit befinden sich die ehemalige Schauspielerin und der Blaublüter in Großbritannien, bevor sie sich endgültig von ihren royalen Pflichten verabschieden und aller Voraussicht nach nach Kanada zurückkehren. Am Donnerstag besuchten sie bereits die Endeavour Fund Awards in der britischen Hauptstadt, jetzt stand ein weiterer Termin an: Beim Mountbatten Music Festival strahlte Meghan in Rot – und war damit farblich perfekt auf die Uniform ihres Mannes abgestimmt!

Wie Fotos des Events in der Royal Albert Hall zeigen, haben sich die Eltern von Archie Harrison so richtig rausgeputzt: Harry trug seine Uniform als Captain General der Royal Marines, Meghan griff zu einem bodenlangen, feuerroten Cape-Dress und rundete das Outfit mit einer gleichfarbigen Clutch von Manolo und High Heels ab. Während sie am Donnerstag ihre Haare noch in einem strengen Zopf zusammengebunden trug, ließ sie sie dieses Mal offen. Das musikalische Event besuchte der Prinz bereits im vergangenen Jahr, den Titel der Marine bekam er nämlich im Dezember 2017 verliehen.

Und auch beim Make-up hielt sich die gebürtige US-Amerikanerin erneut nicht zurück – zu einem dezenten Lippenstift legte sie einen braunen Lidschatten auf. Das Duo wirkte zudem nicht nur durch Meghans Strahlen total harmonisch, auch zärtliche Gesten tauschten sie auf dem Weg zum Festival aus: Während sich der uniformierte Harry mit einigen Fans unterhielt, streichelte sie sanft seinen Arm.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry beim Mountbatten Music Festival 2020

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Endeavour Fund Awards 2020

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry beim Mountbatten Music Festival 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de