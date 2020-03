Wie reagierte Carina Spack auf das große Wiedersehen von Serkan Yavuz (26) und Jade Übach? Seit einigen Monaten ist der Reality-TV-Star glücklich mit dem ehemaligen Die Bachelorette-Kandidaten zusammen. Die beiden Turteltauben waren sich 2019 bei Bachelor in Paradise nähergekommen. Allerdings hatte Serkan dort zuvor auch mit Jade angebandelt und gleich in der ersten Folge wild mit ihr im Pool herumgeknutscht. Nach ihrem kurzen Flirt trafen sie jetzt bei Big Brother erstmals wieder aufeinander. Und das passt Carina nicht sehr gut!

Am Montag zogen Jade und Serkan in den TV-Container, ohne von der Teilnahme des jeweils anderen zu wissen. Dementsprechend rechnete auch Carina nicht damit, dass ihr Liebster dort auf ihre einstige Konkurrentin treffen könnte: "Nein, wir wussten nicht, dass Jade mit einzieht." Auch wenn sie sich nicht gerade darüber freut, scheint sie sich aber keine ernsthaften Sorgen zu machen: "Und natürlich finde ich das nicht gerade toll, aber ich vertraue Serkan und weiß, dass er nichts machen wird. Ihr ist alles zuzutrauen, aber ich weiß, dass er nichts machen wird."

Auch wenn die Blondine offenbar darauf hofft, dass sich ihr Partner von Jade fernhält, würde sie ihm den Kontakt zu einem anderen Mitbewohner sogar sehr ans Herz legen: "Ich hoffe einfach, dass Serkan sich ein bisschen an Menowin (32) hält, weil den fand ich früher schon immer cool. Den fand ich auf jeden Fall immer richtig sympathisch und ich glaube, in ihm könnte er einen richtig coolen Kumpel finden." So oder so wünsche sie Serkan für die Zeit nur das Beste.

Instagram / jadebritani Jade und Serkan bei "Bachelor in Paradise" 2019

Instagram / jadebritani Jade Übach, Reality-TV-Star

Adolph,Christopher Menowin Fröhlich, Sänger



